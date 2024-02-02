عروس مصرية لم تستطع تمالك نفسها أمام صدر صافيناز المثير فهجمت عليه على المسرح أمام جميع الحاضرين.. والمفاجأة برد فعل عريسها الخايب ( اتفرج الفيديو )

انت الأن تتابع خب رعروس مصرية لم تستطع تمالك نفسها أمام صدر صافيناز المثير فهجمت عليه على المسرح أمام جميع الحاضرين.. والمفاجأة برد فعل عريسها الخايب ( اتفرج الفيديو ) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت عروس مصرية ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها في حفل زفافها وهي تضع يدها على صدر الراقصة الأرمنية “صافيناز” التي أشعلت حفل الزفاف برقصها الساخن وارتدت بدلة رقص عارية.

صافيناز تحقق حلم عروس مصرية

نشرت الراقصة صافيناز عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، مقطع فيديو من حفل الزفاف، وعلقت عليه قائلة أنها حققت حلم العروس.

وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممازحين العروس بأنها تتحرش بصدر صافيناز، فيما عبر بعضهم عن صدمتهم من جرأتها وسخر البعض الآخر مما قامت به، بينما تعتبر صافيناز أن هذه الأمور عادية وتقوم بها مع الفتيات اللاتي يطلبن هذا الأمر.

وصافيناز هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية، واسمها الحقيقي “صوفينار جوريان”، ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

كانت صافينار تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض في عيد الأضحى عام 2013.

آخر أعمال صافينار

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، السينمائية مشاركتها في بطولة فيلم “انت حبيبي وبس”، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول “زيكو” الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.

وكانت أحدث أعمال صافينار على المستوى الدرامي مسلسل “أبو البنات”، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

وشاركت في فيلم “أمان يا صاحبي”، بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي.

كم تجني صافيناز من الحفلة الواحدة؟