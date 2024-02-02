اتفرج .. سوار النجار فاتنة الجمال بـ فستان أسود مكشوف الكتف تخطف أنظار متابعيها

انت الأن تتابع خبر اتفرج .. سوار النجار فاتنة الجمال بـ فستان أسود مكشوف الكتف تخطف أنظار متابعيهاوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية سوار النجار، متابعيها صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت سوار الأنظار في الصور بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان بصيحة الكتف باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، بعد الإنتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.