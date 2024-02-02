انت الأن تتابع خبر وصف بأنه أوقح مشهد في السينما الخليج.. اتفرج القشطة هند البلوشي بـدون بملابــسها والجمهور مصدوم من شكل جسمها العريان ( فيديو ) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار مشهد استحمام الفنانة الكويتية هند البلوشي في مسلسل “ست الحسن” الذي يعرض حاليا عبر منصة “شاهد VIP”. ضجة واسعة على السوشيال ميديا، باعتبار ذلك المشهد الجريء هو الأول من نوعه في الدراما الخليجية.

وفي المشهد المثير للجدل، ظهرت هند البلوشي وهي تستحم ولم يظهر منها سوى كتفيها تحت الماء، ولكنها المرة الأولى في الدراما الخليجية التي يُقدم مثل هذه المشاهد،

ولذلك تعرضت لحملة انتقادات واسعة

ولم ترد الفنانة الكويتية على الانتقادات التي طالتها، ونشرت مشاهد من كواليس تصوير العمل على تطبيق Instagram وكتبت: “انتهت حكاية وتركت وراها أصداء جميلة وتثلج الصدر، شكرا جمهوري الغالي على تقديركم وثنائكم وصدق مشاعركم ردود أفعالكم أدخلت سعادة حملتني مسؤولية كبيرة وإن شاء الله القادم أجمل”.

يذكر أن هند البلوشي كانت تقدم دور بائعة الهوى، صبا، وكانت مثيرة للجدل.