انت الأن تتابع خبر بكل جرأة هيفا وهبي تُشعل الأجواء بملابسها الفاضحة والجمهور منصدم !! (صورة )والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ صورا لها عن المسرح من حفلها في دبي، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، والذي شاركها به ايضا الفنان اللبناني ​وائل كفوري​.

وأشعلت هيفا الأجواء بغنائها باقة من أجمل اغنياتها، كـ “كبة، وبوس الواوا” وغيرها، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

ونالت صورها اعجاب العديد من المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم بـ هيفا.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانين اللبنانيين وائل كفوري وهيفا وهبي.

وظهرت هيفا بجمالها المعتاد وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الرمادي، بتصميم مميز مع فتحة تكشف عن ساقها، وبالنسبة للأكمام فكانت طويلة على ذراعها اليسرى، ومن دون أكمام بالذراع الثانية، كما تميزت بشعرها الأسود الطويل، حيث تركته منسدلاً على كتفها بتسريحة الوايفي، ونسقت مع الفستان ساعة مميزة زادت إطلالتها أناقة.