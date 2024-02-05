انت الأن تتابع خبر اتفرج قبل ما يتحذف.. فيديو محمد رمضان ووفاء عامر الممنوع من العرض من مسلسل نسر الصعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن فيديو محمد رمضان وفاء عامر من المشهد المحذوف من مسلسل نسر الصعيد ورغم مرور الكثير من الوقت على عرض المسلسل الذي عرض في شهر رمضان المبارك الا ان الكثير يبحث عنه بعد تصريحات الفنانه وفاء عامر عن هذا المشهد.

فيديو محمد رمضان ووفاء عامر الممنوع من العرض

حلت الفنانه وفاء عامر ضيفه ثقيله على الاعلام الشهير عمرو الليثي حيث تحدثه عن هذا المشهد ورغم ان المشهد فيه جراءه كبيره ومن المعروف ان وفا عامر لم تقبل بهذه الادوار منذ سنوات قليله فاستغرب من قبولها مثل هذا المشهد وايضا رده فعل الجماهير على هذا المشهد الذي نشره محمد رمضان على حسابي في مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو المسرب لوفاء عامر ومحمد رمضان