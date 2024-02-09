انت الأن تتابع خبر للكبار فقط .. خرج صدرها من ملابس النوم المثيرة سيرين عبدالنور تتخطى حدود الجرأة والمتابعين يعلقون كريمة بالقشطة (صور فاضحة ) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بعد ظهورها الاخير.

في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جديد لها من داخل مطبخ منزلها اثناء اعدادها الطعام.

وبدت سيرين عبدالنور بإطلالة عفوية بملابس منزلها وظهرت في الفيديو مرتدية تي شيرت رياضية مكشوفة الصدر وهي تحاول استعراض اعدادها للطعام حيث تفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشيدين على اعجابهم الشديد بفقرة الطبخ التي عودت متابيعيها عليها خاصة اثناء جائحة كورونا وتواجدها كثيرا في منزلها.

من جهة اخرى ، اطلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مؤخرا عملها الدرامي الجديد والذي عرض على منصة شاهد بعنوان ” دور العمر ” برفقة الفنان اللبناني عادل كرم ب15 حلقة.

وتضمن دورها في عملها الاخير بشخصية تدعى ” شمس ” تسعى للانتقام وتحرض على القتل بسبب اضطرابات نفسية عانت منها منذ سنوات عدة بسبب تواجدها في مصحة للامراض العقلية ، واندهش الجمهور بالشخصية التي لعبتها مؤخرا وتضمنت شخصية غامضة وقوية تختلف كليا عن الشخصيات التي لعبتها خلال سنوات نشاطها.

حقق العمل الدرامي ” دور العمر ” نجاحا كبيرا بأعداد مشاهدة عالية ، وسيعرض الموسم الثاني منه قريبا بعد نجاح الموسم الاول.