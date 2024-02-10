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كاشفة جسدها بإثارة اجمل نساء الارض الايرانية مهلقا جابري بإطلالة جريئة بالمايوه المثير وتحاول خلع حمالة صدرها (اتفرج بالصورة)

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رياض - احمد صلاح - كعادتها ، بعد أن نشرت عارضة الأزياء الإيرانية مهلقا الجابري مجموعة صادمة من الصور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ، أثارت
جدلاً واسعاً بين المتابعين
وبالتفصيل ، ظهرت على الشاطئ مرتدية ملابس السباحة من قطعتين ،  كاشفة للغاية ومثيرة ،  باللون الوردي والأزرق.
بدت مرهقة أثناء قيامها بإيماءات وإيماءات جنسية أثارت استفزاز الجمهور بشكل كبير ،  فجثت على الأرض وحاولت خلع حمالة صدرها.
وعبر متابعون عن غضبهم من طريقة التقاطها الصور والتعبير عن تحررها.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يصاحب فيها اسم مهلقا جدل ،  حيث ظهر في كثير من الأحيان بطرق مختلفة في الماضي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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