انت الأن تتابع خبر كاشفة جسدها بإثارة اجمل نساء الارض الايرانية مهلقا جابري بإطلالة جريئة بالمايوه المثير وتحاول خلع حمالة صدرها (اتفرج بالصورة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كعادتها ، بعد أن نشرت عارضة الأزياء الإيرانية مهلقا الجابري مجموعة صادمة من الصور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ، أثارت

جدلاً واسعاً بين المتابعين

وبالتفصيل ، ظهرت على الشاطئ مرتدية ملابس السباحة من قطعتين ، كاشفة للغاية ومثيرة ، باللون الوردي والأزرق.

بدت مرهقة أثناء قيامها بإيماءات وإيماءات جنسية أثارت استفزاز الجمهور بشكل كبير ، فجثت على الأرض وحاولت خلع حمالة صدرها.

وعبر متابعون عن غضبهم من طريقة التقاطها الصور والتعبير عن تحررها.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يصاحب فيها اسم مهلقا جدل ، حيث ظهر في كثير من الأحيان بطرق مختلفة في الماضي.