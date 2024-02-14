اتفرج قبل الحذف.. للكبار فقط المقطع المحذوف من مسلسل انت اطرق بابي فضيحة هآندا ارتيشيل مع بطل المسلسل

انت الأن تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. للكبار فقط المقطع المحذوف من مسلسل انت اطرق بابي فضيحة آند ارتيشيل مع بطل المسلسل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر مسلسل انت اترك بابي من افضل المسلسلات التركيه الرومانسيه وينافس العديد للمسلسلات التي تعرض الان وتعتبر بطله المسلسل آند ارتشيل نجمه هذا المسلسل.

رغم ان المسلسل يحضر اهتمام واسع للغايه والطبع سوف ترى الكثير من عشاق هذا المسلسل يتابعونا جميع التفاصيله وقد انتشر على مواقع فيديو لبطله المسلسل مع الفنان المشهور وهم في حمام السباحه في وضع غير لائق مع عرضهما الانتقادات لاذعه من متابعي ومحبي المسلسل.

وتدور احداث مسلسل انت اطرق بابي حول الفتى يد التي تكون كل حياتها في الدراسه وفي التعليم وتحلم ان تاخذ شهاده جامعيه كبيره من الخارج ولكن فجاه يظهر الذي يقع في حبها ويطلب منها ان تكون خطيبته لمده شهرين فقط وبعد ذلك سوف يساعدها في ان تذهب الى الخارج وتكمل دراستها