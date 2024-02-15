انت الأن تتابع خبر البطل وصل بإطلالة جذابه القشطه نسرين طافش هطير البرجين في دماغك جننت الشباب بمشهد فا-ضح اتفرج علي الدلع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشعلت الفنانه الكبيره نسرين طافش وسائل التواصل الاجتماعي وهو محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد قيام احد الاشخاص المجهولين في تسريب فيديو لها احتوى على لقطات ممنوعه من العرض وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه على احد المناطق والشواطئ الشهيره بمدينه الغردقه وكانت ترتدي البكيني الاحمر الشفاف وقامت كشف المحظور جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول تابع التفاصيل..

تصدرت الفنانه اللبنانيه الكبيره نسرين طافش ترند تويتر خلال الساعه الماضيه بعد نشر فيديو لها يحتوي على 10 دقائق

قامت بوصله رقص هي الاقوى داخل الوطن العربي وبعد نشر الفيديو بساعات تصدر الترند تويتر واثاره الجدل كبيره داخل الوسط الفني شاهد الفيديو بالكامل قبل حذف

https://www.youtube.com/shorts/7hNOHSaGs7c?feature=share