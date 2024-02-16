انت الأن تتابع خبر البطل وصل اظهرت كل حاجه منه فضالي تظهر المستخبي كله فرمت رانيا يوسف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت الفنانه الكبيره منه فضالي جدل الكبير على جميع منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد قيامها بقضاء العطله الصيفيه على احد الشواطئ الشهيره في لبنان وخاصه مدينه بيروت

ظهرت الفنانه الكبيره منه فضالي وهي ترتدي البكيني الاخضر المقطع جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول وبعض نشر الفيديو بساعات تصدرت ترند تويتر لساعات ماضيه واثار الجدل الكبير داخل الوسط الفني شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف.

حصد فيديو للفنانه منه فضالي على عدد كثير من المشاهدين ومتابعين عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك خلال الساعات الماضيه بعد قيامها بنشر فيديو ممنوع من العرض عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك ممنوع من العرض