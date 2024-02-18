انت الأن تتابع خبر للكبار فقط بوصله رقص بلدي ايتن عامر تكشف المحظور امام الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانه المصريه ايتن عامر بمشاركه جمهورها ومتابعين عبر صفحتها الرسميه على تويتر ببعض الصور الجميله التي قامت بنشرها خلال ساعات ماضيه تصدرت هذه الصور تريند تويتر لساعات وانتشر بطريقه كبيره واثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني وحصد هذه الصور على عدد كبير من المشاهدات للفنانه ايتن عامر تابع التفاصيل..

تعتبر الفنانه ايتن عامر من اشهر الفنانات داخل على الوسط الفندي المشاركه الجمهور حياتها الشخصيه وفي قضاء العطله الصيفيه لها على احد الشواطئ بمدينه شرم الشيخ قامت ايضا بمشاركه جمهورها المقرب لها عبر صفحتها الرسميه بفيديو وهي تقوم بوصله رقص الاقوى داخل الوسط الفني..

صرحت الفنانه ايتن عامر عبر مداخله تلفزيونيه مع احد البرامج المشهوره على مشاركتها الاقوى في رمضان السابق في عمل بطولي قادم.