انت الأن تتابع خبر ادلع ي مدلع انجي الخوري تفتح نفس الشباب علي الزواج بوصله رقص ساخ -نه اتفرج علي الدلع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الفنانه اللبنانيه الكبيره انجي الخوري من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي بسبب ما تقوم بنشره على منصات التواصل الاجتماعي والفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر منصه سناب شات من اجل الشهره والبحث عن المال تابع التفاصيل.

اثاره انجي الخوري حماس الشباب والمراهقين بعد قيامها بنشر فيديو لها لمده ساعه كامله وهي تقوم بوصله رقص داخل احد الفنادق الشهيره في مدينه بيروت وكانت ترتدي ابو حماله الشفاف واظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف..

نالت انجي الخوري انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك بسبب قيامها بنشر فيديو ممنوع من العرض لها احتوى على لقطات غير لائقه للفنانه اللبنانيه انجي الخوري داخل غرفه النوم