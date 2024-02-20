الدلوعة مني فاروق تهيج غرائز الشباب بطريقة مثيرة وبدون حياء او خجل بالأبيض المفتوح والضيق في غرفة نومها

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رياض - احمد صلاح - اتفرج .. مني فاروق تهيج الشباب بطريقة مثيرة وبدون حياء او خجل بالأبيض المفتوح والضيق

قامت الفنانة المصرية مني فاروق بنشر صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .

وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مكان ما بصبحة احد أصدقائها مرتدية ملابس من اللون الأبيض الضيقة والمفتوحة والطويلة وبنطلون جينز مع نيو لوك جديد ، أما من الناحية الجمالية فقط الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مع ترك شعرها على ظهرها.

وتقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.

https://www.youtube.com/shorts/Y1BZyc73kPU?feature=share