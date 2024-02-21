انت الأن تتابع خبر استلقت على السرير بطريقة مثيرة أمام الطبيب.. هيفاء وهبي توثق جلسة مساج لمؤخرتها وتصرخ شوي بتوجع بس حلو وممتع ( شاهدوا الفيديو ) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، سبق وأن قامت بنشرها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات”انستغرام”، وظهرت خلاله وهي تخضع لجلسة مساج لمؤخرتها “Lipo Massage”.

الفيديو الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه هيفاء وهبي وهي بوضعية مثيرة، ومستلقية على بطنـها على سرير المساج وتقوم بتصوير نفسها سيلفي. وعبّرت الفنانة اللبنانية عن شعورها بالألـم خلال خـضوعها لجلسة “Lipo Massage” للحفاظ على رشاقتها، مؤكدة أن الرشاقة تستحق هذا الألـم الذي تشعر به.

وعن قوّة الألـم الذي تسببه جلسة المساج على الجـسم والمـؤخرة، قالت وهبي: شوي بتـوجع بس it’s worth it وهيفاء وهبي هي فنانة استعراضية وممثلة لبنانية، اشتهرت بأغانيها المثيرة للجدل، واطلالاتها الجريئة التي رشحتها لتكون ضمن قائمة مجلة “askmen.com” للنساء العشر الأكثر جاذبية في العالم العربي وهي القائمة التي ضمت الملكة رانيا، والمطربة اللبنانية مي حريري. مولدها ونشأتها ولدت في يوم 10 آذار (مارس) 1976، في ضيعة محرونة بجنوب لبنان، لأب لبناني “نديم عنتر”، وأم مصرية من مدينة القاهرة. لهيفاء 12 أخ وأخت، منهم ثلاث شقيقات من الأم هن هناء، عليا، ورولا يموت عارضة الأزياء اللبنانية المثيرة للجدل. فازت في السادسة عشر من عمرها بمسابقة ملكة جمال الجنوب، وظهرت كموديل في إعلان معكرونة عُرض على التلفزيون السوري، بالإضافة لإعلانين آخرين لمسحوق غسيل، ومنتج مُبيض للملابس. ظهرت بعد ذلك مع سلطان الطرب جورج وسوف في فيديو كليب بعنوان “ارضى بالنصيب” وذلك في عام 1996، كما ظهرت مع عاصي الحلاني في كليب أغنية “يا ميمة” في العام 2002.

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