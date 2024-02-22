انت الأن تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. فيديو مسرب علب الانترنت لفتاة تخلع ملابسها قطعة قطعة بمكالمة فيديو مع شاب .. تفاصيل صادمة للغاية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاه اثناء مكالمتها فيديو مع شاب تقوم بخلع ملابسها، واثناء المكالمه ودون علميها قام الشاب بتصويرها.

وانتشر الفيديو على على السوشيال ميديا واليكم التفاصيل لهذه القصه الغريبه.

وانتشر خبر هذا الفيديو حتى وصلت الى وزاره الداخليه التي جاء في بيانها كالاتي:

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحب الحساب وبمواجهته قرر بوجود علاقة بينه وبين الفتاة المشار إليها وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها ذلك.

وقيام نجل عم الفتاة (سائق توك توك) باستدراجه لمحل سكنه والتعدي عليه بالضرب ’دون إصابات‘ وتصويره بدون ملابس لإجباره على ترك نجلة عمه وتهديده بنشر الفيديو، مما أثار حفيظته فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها انتقاما منه”.