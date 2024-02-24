انت الأن تتابع خبر الصاروخ وصل .. هيفا وهبي بإطلالة جريئة بالاسود الشفاف المكشوف إلى جانب سيارتها الفارهة.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، صورة جديدة لإطلالتها الأخيرة ، أثارت ضجة كبيرة لدى المتابعين.

في التفاصيل ، ظهرت هيفاء بإطلالة غير رسمية ، وكانت ترتدي الجينز وبلوزة من جلد الفهد ، وأبقت شعرها مفكوكًا على كتفيها بطريقة عفوية.

عرضت هيفاء سيارتها الرياضية الفخمة من نوع فيراري ، الأمر الذي أثار إعجاب المتابعين.

انتشرت الصورة على نطاق واسع فور نشرها ، حيث شاركها المتابعون على صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها ، معربين عن إعجابهم بها وحبهم الكبير لها.