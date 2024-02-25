انت الأن تتابع خبر الصاروخ وصل.. إعلامي شهير يقبل منطقة حساسة من رهف القحطاني بشكل غريب..ومتابع ايه اللي حصل دا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت رهف القحطاني حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد انتشار مقطع فيديو لها مع صحفية شهيرة وهي تقبيل يديها بطريقة غريبة عبر تطبيق سناب شات.

يحظى سناب شات بشهرة كبيرة في دول الخليج العربي ، وشارك الصحفي اللبناني علي عجمي في فيديو له وهو يقبّل يد إحدى أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية “رهف القحطاني” كدليل على الاحترام والاحترام. تقدير المرأة حسب وصفه.

أجرى علي عجمي مقابلة بالفيديو مع رهف القحطاني ، وبعد وصولها قبل يديها مرحباً بها ، فيما تبادلت التحية بإيماءة رأسها فقط دون أن تعبر عن أي موافقة أو رفض للوضع.

أجابت رهف: دخلت ووجدت المصور جالسًا يصور. ولأول مرة في حياتي قام أحدهم بتقبيل يدي. أردت أن أذلّك. والتقط عجمي الحديث قائلا: “نحن في بلادنا وفي أوروبا نقبل يد المرأة كنوع من الاحترام والتقدير”.