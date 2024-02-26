انت الأن تتابع خبر بسبب الفلتر.. إطلالة قوية من هند البلوشي أظهرت جمالها تحدت بها ملكة جمال تركيا هاندا ارتشيل وبيرين سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشره الفنانة الكويتية هند البلوشي اخر اطلاله لها من حسابها على موقع انستغرام وذلك في اخر جلسه تصوير لها.

وظهرت هند البلوشي ميت طالع سحر للغايه اظهرت جمالها بطريقه قويه للغايه

نشرت الممثلة الكويتية هند البلوشي صورة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وذلك بإطلالة ساحرة وغير متوقعة لكل متابعيها،

وقامت هند البلوشي بنشر الصورة بعد تعرضها لحملة من الانتقادات اللاذعة والتعليقات التي لا تخلو من السخرية، وذلك بعد أن قامت بالظهور بدون مكياج عقب إزالة الفيلر من وجهها.

وعلقت الممثلة الكويتية هند البلوشي على صورتها، وقالت “قل للذي لست أدري من تلوّنه.. أناصحٌ أم على غشّ يداجيني.. تغتابني عند أقوام وتمدحني.. في آخرين وكلٌ عنك يأتيني.. هذان أمران شبّ البون بينهما.. فاكفف لسانك عن ذمّي وتزييني”.

وارتدت هند البلوشي فستانا باللون الأسود اللامع، وبأكمام طويلة، مع جوانتي باللون الأسود والمصنوع من الدانتيل، وكانت إطلالتها أشبه بإطلالة الفنانات في عصر السبعينيات