انت الأن تتابع خبر فاليري أبو شقرا تبدي رأيها بالمساكنة وتبين موقفها من أداء المشاهد الجريئة (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا عن مواضيع شتى في لقائها مع الإعلامي علي ياسين في برنامج “كتاب الشهرة”

وأبدت فاليري، رأيها بكل صراحة في عيش المساكنة، كما وعلّقت على علاقة جورجينا رودريغيز مع كريستيانو رونالدو.

وسئلت ما إذا كانت لتوافق على عيش حياة عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز دون زواج من حبيبها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أوضحت أبو شقرا إلى أنها كانت لتوافق إن كانت ثقافتها من ثقافتهم، لكنها استهجنت فكرة عدم زواجهما بعد وجود أطفال ومضي سنوات على العلاقة.

وقالت: “أنا مني ضد المسـ.ـاكنة، إزا هالقد اتطورت العلاقة وصار هالقد أولاد شو بينقص بعد الزواج مش غلط الواحد يتزوج، ليه ما بدكم تتزوجي”.

وأوضحت الفنانة وملكة جمال لبنان السابقة أنها تؤيد فكرة أن يعاشر الشريكين بعضهما البعض ويتعارفا قبل الزواج.

وحينما طرح السؤال حول ما إذا كانت تقبل فكرة المساكنة في ثقافتها، أجابت بالنفي، قائلة: “أنا لازم كون عارفة جاي الزواج، بثقافتي أنا ما بجيب أولاد قبل الزواج”.

فاليري أبو شقرا ترفض أدوار القبـ.ـلات

ونفت الفنانة أن تكون تعـ.ـرضت للتحـ.ـرش من قبل المقربين منها أو زملاء في المهنة، أو مخرجين ومنتجين.

لكنها استذكرت موقفًا تعـ.ـرضت له مع أستاذ في مدرستها حاول الحديث معها وملامستها بطريقة استفزتها.

وأوضحت حينها لجأت لوالديها الذين اتخذا الاجـ.ـراءات المناسبة، حيث عادت في اليوم التالي للمدرسة ولم تجد الأستاذ بعد تقديم إفادتها للشرطة.

صحفية مهتمة بالشأن السوري الفني تعمل على إضافة قيمة مضافة للأخبار فى موقع المورد، عملت سابقا على تغطية أحداث ومؤتمرات فنية حدثت في سوريا قبل عام 2011 وكانت مراسلة لمجلة الفن في سوريا.

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