انت الأن تتابع خبر السعودية لجين أم رموش تثير الجدل بين المتابعين بسبب جرأة إطلالتها (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لجين حسن من المشاهير السعوديين، الكثير من الأشخاص يتابعون لجين ويريدون معرفة أخبارها بشكل مستمر، اشتهرت لجين حسن باسم لجين (ام رموش).

ظهرت لجين مؤخراً بإطلالة جريئة تسببت في هجوم الكثير من متابعيها عليها وانتقدها البعض الآخر، ظهرت لجين ترتدي فستان قصير جداً.

انتشرت صورة للجين على مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي فيها فستان قصير باللون الموف بدون أكمام، كما ظهرت وضعه الكثير من مساحيق التجميل على وجهها وتاركه شعرها منسدلا دون ربطه.

تلقت لجين هجوم كبير من قبل الكثير من الأشخاص لأنها تظهر بمظهر لا يتناسب مع عمرها الحقيقي، ولأنها قد اعتادت على الظهور بإطلالات جريئة مستفزة للجمهور.

ومن إطلالات لجين ( أم رموش) الجريئة في الفترة الأخيرة أنها ظهرت بفستان ذات لونين، الفستان بدون أكتاف ومن المنطقة العلوية باللون الفوشيا.

تحاول لجين الظهور بإطلالات مستفزة بشكل مستمر، وكل ما تقوم بفعله يجعلها تظهر بشكل أكبر من عمرها، وهي تحاول إثارة الجدل بشكل مستمر.

تختار دائما (أم رموش طويلة) الاستايلات الجريئة والألوان الصاخبة التي تستفز الجمهور، لا تختار ما يتناسب مع عمرها بل تختار ما يجعلها تظهر بشكل أكبر من سنها الحقيقي.

تقوم لجين أم رموش بوضع المساحيق التجميلية بشكل مستمر، فهي تختار ألوان فساتين صاخبه وتقوم بوضع مساحيق التجميل ذات الألوان الواضحة الصاخبة.

علق بعض الأشخاص على صور لجين ونذكر من التعليقات

” ترى كبرت بتسوي حركات أطفال مراهقين لأن ما عاشتهم وهي في عمر صغير وبتكون لا إرادي”.

وأضاف البعض تعليقاً قائلاً:” نفس عمر بنتي، كل يوم ادفرلها شعرها في الصباح لأنها ما بتعرف تدفر لنفسها” وأضاف البعض تعليقاً قائلاً.

” وين أهلها بالله؟!… لو عاقلة لو في العشرين ممكن!!… لكن بالعمر وتفعل هذه الحركات وأهلها عاجبهم؟!… كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.