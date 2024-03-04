انت الأن تتابع خبر زوجة حاكم دبي تخطف الأضواء بجمالها من ابنتها “الشيخة مهرة” في حفل تخرج الأخيرة (اتفرج) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نشرت على حسابها الخاص انستقرام صورة باطلالة جميلة ومشرقة أثناء حفل تخرجها.

وكانت هذه الصورة مع أمها اليونانية زوي غريغور اكوس وكان جمال الأم وابنتها يلفت الأنظار، وكانت أمها سعيدة وفرحانة بهذا الإنجاز الذي حققته ابنتها.

وقالت الشيخة مهرة على حسابها الخاص انستقرام بعد عرض هذه الصورة أن دعم الأسرة كل شيء بالنسبة لي فكانت أمي السبب الرئيسي في هذا الإنجاز الذي وصلت إليه اليوم.

ويبدو أن جمال الأم وابنتها قلب السوشيال ميديا وجعل جميع الأشخاص تعبر عن جمالهم الملفت للنظر وقالوا إنهم ثنائي جميل الأم وابنتها.

ومن وقت إلى آخر كانت تقوم الشيخة مهرة بنشر صور على صفحة الانستقرام الخاصة بها حتى تعبر عن حبها الشديد لوالدتها وكانت تذكر دائماً أن والدتها هي كل شيء لديها.

فهذه هي ليست المرة الأولى التي تعرض الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم صورة مع والدتها على الانستقرام بل عرضت صور كثيرة ومن ضمنها.

أنها عرضت صورة على الانستقرام لها ولوالدتها ليلة رأس السنة وهي صورة جميلة جداً، وقد علقت الشيخة مهرة على هذه الصورة وقالت كل شيء لدي أمي.

وقد علق المعجبين المتابعين للشيخة مهرة عن جمالها وقالوا إن هذا الجمال مأخوذ من والدتها اليونانية زوي غريغور اكوس.

وهذه الصورة كانت ترتدي فيها الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي عباءة من الساتان باللون الذهبي مطرزة بخيوط زيت لون خمري وهي كانت ضيفة شرف في المهرجان.

مهرة ابنة حاكم دبي كانت مشتهرة في المواهب وارتدائها للعباءات الخليجية الراقية وكانت تدعم المواهب المحلية والتجارية.

ويشتهر عن الشيخة مهرة أنها تحب الخيل والفروسية حباً شديداً وقد شاركت في بعض المسابقات النسائية للخيل وقد حصلت على جوائز كثيرة ولقبت ذات مرة فارسة الصحراء.