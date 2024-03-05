انت الأن تتابع خبر رزان جمال تكشف أصول والدها ووالدتها من خلال مقابلة تلفزيونية (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - “رزان جمال” بطلة مسلسل الثمن تكشف عن حياتها وعائلتها عبر لقاء قصير في برنامج “معكم منى الشاذلي.

وفي التفاصيل كشفت نجمة المسلسل التركي المعرب “الثمن” رزان عن الكثير من الأمور التي تخص حياتها الشخصية والفنية.

وقالت رزان: “لما كان عندي 15 سنة حد عرض عليا اعمل إعلان، وكان لازم أقص شعري وأمي رفضت رفض تام اتعملت الجدية في عمل أي شيء من والدت ، بالإضافة للعمل باتقان والأمر دا انعكس على التمثيل”.

وأضافت: “بتقن الكلام باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والدتي من أصول لبنانية ورومانية وتركية وفلسطيني، ووالدي بريطاني لبناني”

واختتمت: “والدي ووالدتي تزوجوا في مصر أنا فخورة أني عربية وحصلت على خبرات من ثقافات كتيرة من دول عيشت فيها”.

يذكر أن الفنانة الشابة رزان جمال باتت حديث وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تألقها في أداء شخصية “سارة” في المسلسل العربي “الثمن” والذي يعرض حاليا على قناة mbc ومنصة شاهد vip، وفي إطار ذلك اخترنا لكم أجمل اطلالات “رزان جمال” بطلة مسلسل “الثمن”.