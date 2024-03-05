انت الأن تتابع خبر مايان السيد تفاجئ جمهورها بإطلالة من البانيو في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الممثلة المصرية “مايان السيد” لبعض الانتقادات، بسبب خضوعها لجلسة تصوير في مغطس، خلال تواجدها في الرياض

وظهرت مايان بفستان أسود اللون من تصميم المصمم اللبناني رامي قاضي، جالسة في المغطس في غرفة الفندق.

واعتبر كثيرون أن التقاط الصور من المغطس ليست فكرة جديدة، على الرغم من أن كثيرين رأوا ان مايان السيد بدت بغاية الجمال، وأن الصور لا تخدش الحياء، خصوصاً أنها مرتدية فستاناً طويلاً، ولا تستحم فعلياً في المغطس.

وتفاعل العديد من متابعي ومحبي النجمة المصرية مع منشورها وانهالت التعليقات التي أظهرت إعجابهم بإطلالتها وجمالها في جميع الأوقات.

يذكر أن مايان السيد، ممثلة مصرية من مواليد 9 نوفمبر 1997، شاركت في العديد من الأعمال التمثيلية المميزة خلال مسيرتها الفنية.