انت الأن تتابع خبر نيكول سابا بإطلالة جريئة مكشوفة الصدر والجمهور يتفاعل (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت النجمة اللبنانية ‎نيكول سابا في جلسة تصوير جديدة جريئة مكشوفة الصدر

وأطلت نيكول سابا بإطلالة رائعة باللونين الأسود والفضي ووضعت المكياج الترابي .

وتفاعل الجمهور مع إطلالة نيكول سابا لما فيها من جمال وأناقة.

من هي نيكول سابا

نيكول سابا هي مغنية وممثلة لبنانية (26 يونيو 1974 ).

ولدت في الحدث بيروت، قضاء بعبدا خريجة كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية. لديها أخت وحيدة إسمها نادين.

أشيع خبر خطبتها من الممثل المصري ياسر جلال في مارس 2011 لكنها كانت مجرد لقطات من مسلسل نور مريم.

ارتبطت بعلاقة حب مع الممثل اللبناني يوسف الخال لكنهما انفصلا بسبب مشاركتها بفيلم التجربة الدنماركية، والتي كانت أحد اسباب انفصالهما ست سنوات من 2002 إلى 2008، ولكنه لم يكن السبب الوحيد في الانفصال.

لكن علاقة ارتباطهما كانت توقفت تماما إلى أن عادا من جديد وقررا الارتباط الرسمي والزواج الكنسي بعد علاقة استمرت عشرة سنوات. تزوجا في 2011 ورزقا بإبنتهما الأولى «نيكول» عام 2013.