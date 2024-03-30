انت الأن تتابع خبر سوناتا سكاف بإطلالة جديدة وتعلق : وبمر بأوقات عصـيبة مو كلشي بتشـوفوه واقع حقـيقة (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الجميلة سوناتا سكاف بصـورة ابنة الممثل ” آندريه سكاف بصـورة مـؤلمة حـزينة نشرتها وأرفقتها بِـ عبارة ” صحيح أنا دائماً مُتفائلة بس كمان بزعـل وبمر بأوقات عصـيبة .. مو كلشي بتشـوفوه واقع حقـيقة “.وأضافت سوناتا سكاف ” من صور الألـم هو البكـاء .. من لا يبكـي لا يمكن أن يكون إنسـاناً وحين يغمـرك الحـزن تأمل قلبك من جديد فسترى أنك في الحقيـقة تبـكي مما كان يوماً مصـدر بهجـتك .. ليس الحـزن إلا صـدأ يغشـى النفـس ” .

وتتميز سوناتا بأعين ملونة بملاح تجمع بين أفضل الخصال من الجمال العربي والأوروبي في الوقت ذاته.

كما وتغزل الكثير من المتابعين بجمال سوناتا، مؤكدين على أنها من أجمل بنات الفنانين السوريين على الإطلاق.

ولفت البعض في الحديث عن الشبه بينها وبين والديها، مشيرين إلى أنها تحمل بعض الشبه لوالدها الممثل أندريه.

وركزت التعليقات في الحديث على جمال سوناتا على عينيها الواسعتين كالعيون العربية ولونها الأزرق ذو الطابع الغربي.