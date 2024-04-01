انت الأن تتابع خبر ديمة بياعة بإطلالة جديدة وتعلق: تركو الناس بحالها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة السورية ديمة بياعة بإطلالة جديدة وعلقت على الانتقادات التي تطال الفنـانين وصُناع المحتـوى في الآونة الأخيرة ” تركو الناس تشتغل .. تركو الناس بحالها .. إذا عندكم كلمة حلوة قولوها وإذا ما عندكم كلمة حلوة خلص هاد تمـكم سكـروه “.

وقالت ديمة بياعة ” ليش التجـريح .. ليش عم تـزتو كلمات بتجـرح .. إنتو بكـلمة تجـريح منكم ممكن تأثـر على نفـسية شخص وعلى ثـقتو بحالو وعلى كتير شغلات بتضـعفو “

وأوضحت ديمة بياعة ” إنتو وقت تحكو كلمة بشـعة مع حدا .. ممكن هالحدا يكون ضعـيف الشـخصية وبكـلمتكم ممكن تضعـفوه أكتر وأكتر طيب ليش “

واختتمت ديمة بياعة ” إذا نحن عم نقـدم محتـوى نضـيف ومحتـرم وإلو فـائدة .. المفـروض الناس تشـجع هالشي مو تنـزل بإنتقـادات بس ” .

تمكنت الشابة “ديمة بياعة” من تحقيق الشهرة التي جعلتها تصبح إحدى أبرز وجوه الدراما السورية خلال الفترة الأخيرة.

وتميزت بياعة بموهبة كبيرة اكتسبتها بالوراثة من عائلتها الفنية الامر الذي ساعدها في الوصول والانتشار والفرص المتاحة لها.

كما أن ديمة عانت في أيام طفولتها نتيجة انفصال والديها عندما كانت بعمر السنتين حيث عاشت مع والدها وزوجته حتى عمر السادسة عشرة قبل أن تنتقل للعيش مع والدتها.

وُلدت بياعة في دمشق في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) من العام 1978 وأصلها من فلسطين حيث تربّت في دمشق مع والديها قبل انفصالهما.

عُرفت ديمة أنها من عائلة ذات باع طويل وشهرة فنية, فوالدها حازم بياعة مدير تصوير ومخرج ووالدتها مها المصري وخالتها سلمى المصري.

كما اتخذت ديمة من والدتها وخالتها قدوة لها الأمر الذي شجعها على التمثيل معتمدة على موهبتها وإرادتها القوية التي ساعدتها.

شاركت ديمة في مسلسل “الكواسر” عام 1998م وكان الظهور الأول لها على الشاشة بمساعدة والدتها مها المصري ونالت الإعجاب.

بعد ذلك شاركت ديمة بعدد من الأعمال بعد “الكواسر” معتمدة على نفسها ومحاولة إثبات نفسها على الساحة التي تضج بالممثلين.

واصلت بياعة مشوارها الفني وشاركت في عدد لا بأس به من الأعمال الكوميدية والاجتماعية التي برعت بأدائها ونجحت في جذب الجمهور إليها.