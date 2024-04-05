انت الأن تتابع خبر نسرين طافش تبهر الجميع برشاقتها بملابس الرياضة(صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نسرين يوسف طافش ممثلة ومغنية جزائرية من أصل فلسطيني، ولدت يوم 15 فبراير 1982، في مدينة حلب السورية، نشأت في سوريا، عمرها الآن 41 عام، ولدت

من أب فلسطيني من صفد الفلسطينية، وأم جزائرية من وهران، وأصبحت واحدة من الوسط الفني السوري، حيث درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت منه عام 2008

مشوارها الفني حافل بالعديد والعديد من الأعمال الناجحة، كما صنفت نسرين طافش كواحدة من أجمل الوجوه النسائية، حيث حصلت على المرتبة 79 في قائمة الجميلات عام 2017

منذ عام 2017 بدأت مسيرتها الفنية في مجال الغناء، حيث والدها الشاعر يوسف طافش، وتم خطبتها لمخرج عام 2008 ثم فسخت الخطبة، تزوجت مرتين آخرهم طبيب مصري

الطبيب المصري شريف شرقاوي، هو الزوج الحالى للفنانة نسرين طافش، ويعمل مدرب يوجا، وكان يدرب نسرين قبل الزواج عام 2022، وتعتبر آخر العنقود حيث لها 7 من الأخوة غيرها

استعرضت نسرين طافش رشاقتها من داخل صالة رياضة، حيث ظهرت لجمهورها وهي ترتدي ملابس رياضية سوداء اللون، وقد رفعت شعرها لأعلى على شكل ذيل حصان

وتوالت الإعجابات والتعليقات على صور نسرين طافش من معجبيها، حيث عبروا عن إعجابهم برشاقتها، وقدرتها الرياضية العالية، فهي تحرص دومًا على رشاقتها وجمالها

ملتقى التميز والإبداع العربي تألقت فيه النجمة نسرين طافش، حيث ظهرت برداء أحمر اللون، قد صممه خصيصًا لها المصمم يوسف الجسمي، وتم تكريمها كأفضل ممثلة عربية

جاء تكريم نسرين طافش عن دورها في مسلسل جوقة عزيزة، فقد أعربت طافش عن شكرها وسعادتها معلقة “شكرًا” لقد كان من أصعب وأمتع الأدوار التي مثلتها طافش

ودور عزيزة يعبر عن فتاة شعبية بسيطة، عشقت الفن والمسرح، وآمنت بنفسها وحلمها، وقد قامت بهزيمة كل الظروف حتى تصل لما تحلم به، وتحقق أحلامها

الرداء الأحمر الذي أطلت به طافش في ملتقى التميز والإبداع، كان قد تكلف تصميمه ما يصل إلى 3500 دولار أمريكي، بما يعادل 105 ألف جنيه مصري.