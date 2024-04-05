انت الأن تتابع خبر ابنة جيني إسبر ساندي تشارك في مسلسل “صبايا 6” وتكشف عن شخصيتها (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرت الفنانة السورية “جيني إسبر” لقاءً قصيراً مع مجلة “فوشيا” من كواليس تصوير مسلسل “صبايا 6” الذي يجري تصويره حالياً في العاصمة السورية دمشق.

وأطلت جيني إسبر إلى جانب ابنتها “ساندي” التي تشارك أيضاً في المسلسل للحديث عن الموسم السادس من صبايا وبعض التفاصيل عن دوريهما فيه.

جيني أعربت خلال اللقاء عن سعادتها بعودة “صبايا” مؤكدةً أنها كانت تتمنى ذلك، مشيرةً إلى أن شخصيتها “ميديا” محبوبة من قبل الجمهور الذي اشتاق لها بعد سنوات طويلة.

ولم تكشف إسبر الكثير من التفاصيل حول التطورات التي ستطرأ على شخصية ميديا، إذ اكتفت بالقول إن طموح الشهرة والفن لن يفارقها، مشيرةً إلى أنها ستقدم قصصاً وحكايات جديدة في الموسم الجديد من العمل.

أما عن مشاركة ابنتها ساندي في المسلسل، فأوضحت جيني إن الموسم الخامس من صبايا انتهى بوجود ابنة لشخصية ميديا، وعندما اقترحت على ساندي التمثيل أعجبت بالفكرة ووافقت.

ومن جهتها، عبّرت ساندي عن سعادتها بالتمثيل إلى جانب والدتها، كاشفةً بعض التفاصيل حول شخصيها؛ حيث قالت إنها تجسد شخصية ابنة ميديا التي تعود من الولايات المتحدة الأمريكية، تتسم بالبداية بالطيبة والبساطة ثم تتحول إلى شخصية قوية بعد أن تعيش مع الصبايا وتتعلم منهم.

ويعتبر مسلسل صبايا واحداً من أبرز الأعمال الدرامية التي اعتمدت على البطولة النسائية وحقق نجاحاً كبيراً على مدار مواسمه الخمسة.