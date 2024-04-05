انت الأن تتابع خبر تولين البكري: نقطة قوتي هي “الله” ولو لم أكن ممثلة لكنت جراحة (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرت الفنانة السورية “تولين البكري” لقاء قصير مع موقع “فوشيا” من كواليس تصوير مسلسل “العرافة” للمخرج “يزن أبو حمدة”.

وخلال اللقاء، أكدّت البكري إيمانها بالعين والحسد كونه تم ذكرهما في القرآن الكريم، مشيرةً إلى أنها لا تؤمن بالعرافة والتنجيم لأن علم الغيب لا يعلم به إلا الله، مضيفةً أنه من الممكن أن تقرأ لها العرافة الفنجان أو تخبرها عن برجها لكن من باب التسلية فقط لا أكثر.

وكشفت تولين البكري أنها أصبحت شخصاً غير اجتماعياً خلال السنوات الخمس الفائتة، موضحةً أنها تقضي أوقات فراغها مع عائلتها.

وأشارت إلى أنها تحب المطبخ وتتقن تحضير جميع أنواع الأطعمة السورية المعروفة، إضافة إلى أطباق من المطبخ العربي والغربي والحلويات.

وكشفت عن عدد من مواهبها إلى جانب الطبخ، فقالت إنها تعشق السباحة وركوب الخيل وتحب المشغولات اليدوية وتبدع فيها، مضيفةً أنها ابنة بيئة شامية كبرت في أسرة تحب أعمال المنزل، لكنها تفضل العمل في المطبخ والطبخ على أعمال كي الملابس وغسيل الصحون.

أما عن الصفة التي تتمنى التخلص منها، فأجابت البكري إنها تتمنى التخلص من العصبية وردّات الفعل السريعة، مضيفةً أن عواطفها السلبية والإيجابية تسبق أفكارها، إضافة إلى أنه يتم استفزازها بسرعة من قبل الناس، لكنها تشعر بالندم على ذلك، وهذا يجعلها تشعر بالتعب بالإضافة إلى تعب المحيطين بها وخاصةً عائلتها.

وقالت البكري إن نقطة ضعفها هي عائلتها وأولادها، أما نقطة قوتها فهي “الله”، مضيفةً أنها لو لم تكن ممثلة لكانت طبيبة جراحة، كاشفةً أنها تعشق الطب وتقرأ الكثير من الكتب في هذا المجال، بالإضافة إلى مهاراتها في حقن الإبر.