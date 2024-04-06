انت الأن تتابع خبر رنا جمول لا تمانع من زيارة الطبيب النفسي وتكره النساء (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الممثلة السورية “رنا جمول” عن عدد من المواضيع الخاصة بحياتها المهنية والشخصية وأعمالها الجديدة.

كما استغربت جمول من نظرة المجتمع لزيارة الطبيب النفسي, حيث يجد البعض في زيارة طبيب نفسي شيئاً من ”العيب“، أو خطاً أحمراً لا يجب الاقتراب منه.

إلا أن جمول لا ترى أي مانع من زيارة الطبيب النفسي في حال وجدت ضرورة لذلك.

وأشارت الفنانة السورية إلى أن الإنسان جسد وروح وفي ظل الظروف الحالية من الطبيعي جداً أن تمرض الروح كالجسد.

كما أكدت الفنانة رنا أنها تحب فصل الصيف أكثر من فصل الشتاء، وكذلك فهي تحب السباحة لكونها ابنة البحر وابنة محافظة ساحلية.

وبينت الفنانة السورية أنها انتهت عمليات تصوير فيلم “حي المنازل” والذي من المقرر أن يتم عرضه بالوقت القريب.