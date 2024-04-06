انت الأن تتابع خبر يارا قاسم بإطلالة ملفتة للأنظار في أحدث ظهور لها (صورة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية “يارا قاسم” متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أحدث صورها.

وظهرت قاسم وهي ترتدي كنزة قطنية باللون الأحمر، ونسقت معها العديد من الإكسسوار الناعم والمميز.

ومن الناحية الجمالية، طبقت مكياج ناعم وبسيط، وقامت بعمل تسريحة ذيل الحصان المنخفض لشعرها.

وحظيت صور النجمة السورية على تفاعلٍ واسعٍ بين محبيها ومعجبيها، وانهالت التي أظهرت حب ودعم الجمهور للفنانة يارا قاسم متغزلين بجمالها وأناقتها.

كما تفاعل عدداً من المشاهير مع منشورها، ومنهم شكران مرتجى، وهيا مرعشلي، ومرام علي، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الفنانة يارا قاسم، ممثلة سورية من مواليد 24 يوليو 1993، درست وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2016.