انت الأن تتابع خبر سوزان نجم الدين بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية “سوزان نجم الدين” مجموعة من الصور الحديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مستقبلة عامها الجديد باطلالة مميزة.

وظهرت سوزان بفستان أبيض صيفي، ونسقت مع بعض الإكسسوار الناعم والمميز.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياج ترابي جذاب يليق بإطلالتها ووضعت نظارات شمسية من اجل الوقاية من اشعة الشمس.

وحظيت صور الفنانة السورية على تفاعل وإعجاب العديد من محبيها ومتابعيها، وانهالت التعليقات التي عبر أصحابها من خلالها عن حبهم ودعمهم لها متغزلين بجمالها وجاذبيتها.

كما تفاعل عدداً من المشاهير مع صورها وعلقت على الصور “سنة مرت بحلوها ومرها نشكر الله فيها على كل النعم التي منحنا إياها.. فالسراء والضراء.. فالنجاح والفشل.. فالألم والأمل.. في كل تفاصيل الحياة بخيباتها وانتصاراتها”.