انت الأن تتابع خبر جورجينا رودريغيز تفوز بمبلغ قدره 100 ألف دولار بسبب خصوصية ماضيها قبل رونالدو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء، نجحت في الفوز بحوالي 100 ألف دولار في دعوى قضائية بسبب ماضيها قبل ارتباطها بالنجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

قضت محكمة البداية رقم 3 في بلدة “بوزويلو دي ألاركون” في إسبانيا بمنح جورجينا وشقيقتها إيفانا رودريغيز الحق، وذلك أدى إلى إدانة عدة برامج تلفزيونية بدفع 70 ألف يورو لجورجينا بسبب التدخل في خصوصيتها وصورتها الشخصية، وكذلك دفع 50 ألف يورو لكل من الشقيقتين بسبب انتهاك خصوصية وصورة والدهما، وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

أشارت القاضية في حكمها إلى أن الشهرة والأهمية التي تتمتع بها جورجينا اليوم لا يمكن أن تُربط بما كانت عليه في الماضي قبل لقائها بكريستيانو رونالدو. في تلك الفترة، كانت جورجينا تبدأ للتو في الشهرة بسبب علاقتها بلاعب كرة القدم، ولم تكن تتمتع بالشهرة التي تحظى بها اليوم.

بالنسبة لبرنامج الواقع الخاص بها “أنا جورجينا” الذي عُرض على نتفليكس، فقد أكدت القاضية أنه نادرًا ما تتحدث فيه عن ماضيها، وبالتالي فهي لن تسمح لوسائل الإعلام بالحديث عن طفولتها أو نشر صور لها وهي قاصرة.

وأضافت القاضية أن في الوثائقي الذي عُرض في عام 2022، لم يتم الإشارة إلى أي معلومات حول حياة عائلة جورجينا، وبالتالي، فقد خلقت جورجينا سابقة قضائية بهذا الحكم.

يبدو أن جورجينا رودريغيز نجحت في الحفاظ على خصوصية ماضيها وعائلتها، على الرغم من أنها عارضة أزياء معروفة وتعرض حياتها بشكل علني، إلا أنها قاومت ضد كل الصعاب للحفاظ على هذه الخصوصية.