انت الأن تتابع خبر إيفانا نول على شواطئ إسطنبول إطلالة جريئة والجمهور يعلق: شو هالجسم والمايوه مطالع كلشي (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعادت العارضة الكرواتية، إيفانا نول، نشر مجموعة صور جديدة لها على حسابها الشخصي على منصة انستغرام، والتي تميزت بالجمال والجرأة.

وظهرت نول في الصور وهي ترتدي تنورة قصيرة جداً باللون الزهري، وكروب توب قصير بنفس اللون.

وقد اختارت إيفانا تسريحة شعر منسدلة على الكتفين، وطبقت ماكياجاً قوياً لإبراز جمالها.

وتم التقاط الصور بينما كانت العارضة الكرواتية تقف على أحد الجسور في القسم الأوروبي من مدينة اسطنبول التركية، حيث تتواجد حالياً بعد حضورها لوقائع المباراة النهائية من كأس أبطال أوروبا.

وعمدت إيفانا نول إلى إظهار رشاقة قوامها ومفاتنها في هذه الصور، والتي تعتبر جريئة بعض الشيء.