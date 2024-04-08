انت الأن تتابع خبر جويل ماردينيان بإطلالة جديدة في جلسة تصوير والجمهور يتعجب : ليش هيك حركاتك (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الإعلامية جويل ماردينيان، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام، حيث خطفت قلوب المتابعين.

وظهرت ماردينيان في الفيديو، وهي ترتدي تنورة قصيرة سوداء اللون، وتوب ضيق جاء مكشوفاً عن الكتفين، ولبقت على ملابسها حذاء أسود عالي الكعب.

واعتمدت جويل في إطلالتها، تسريحة شعر بالون الأشقر، تركتها تنسدل على كتفيها، فيما طبقت ماكياجاً جاء متناسقاً مع ملابسها وبشرتها.

والتقط المقطع المصور، بينما كانت ماردينيان تقف أمام مرآة مثبتة على أحد الجدران، داخل أحد القصور الأوروبية على ما يبدو.

ولفتت الإعلامية ماردينيان أنظار المتابعين، بتنورتها القصيرة التي لاقت تفاعلاً كبيراً وحصدت كماً كبيراً من التعليقات.

وعلقت ماردينيان على الفيديو بالقول: اعتراف، أنا سعيدة للغاية لاكتشافي أنه بعد سنوات طويلة بنيت ثقة قوية بالنفس، وسلام داخلي أقوى من ذي قبل.

وأضافت: رسالتي إلى كل شخص صغير بالسن، حتى وإن كنتم لا تثقون بأنفسكم، ثقوا بأحلامكم، واخرجوا وافعلوا افضل ما لديكم كل يوم، إلى أن تصلوا إلى هدفكم.

وتابعت: نشأت ولدي صفر ثقة بالنفس ولكن ذلك لم يمنعني من الوصول إلى النجوم، والواقع أن الكثير من المشاهير هم خجولون، ولكن السؤال كيف يفعلون ما يفعلونه.

الجواب: هو تركيزهم على الوصول إلى النجاح ولا شيء من كفاحهم العاطفي ممكن أن يوقفهم عن تحقيق أهدافهم.

واعتبرت في تعليقها أنها في عمر العشرين والثلاثين كانت أجمل وأقوى وأكثر طاقة، ولكن ما كانت تفتقد إليه هو الثقة بالنفس.

وحصد المنشور ما يزيد على 10300 إعجاب وحوالى 280 تعليق خلال أقل من ساعتين بعد نشره.

ولاقى المقطع المصور موجة من التفاعل بين المتابعين، الذين أشادوا بجمال جويل ورشاقتها، كما أثنوا على تناسق قوامها، معربين عن محبتهم لها.فيما اعتبر بعض المتابعين، أن ماردينيان بالغت في ملابسها ولا سيما تنورتها القصيرة، كما انتقدوا الوضعيات التي اعتمدتها خلال تصوير الفيديو

https://www.youtube.com/shorts/lBdidoTmLN8?feature=share