انت الأن تتابع خبر عنوان لقلة الأصل” أصالة تجدد الغضب بتصريح صادم عن ضحايا زلزال سوريا! (اتفرج) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بسبب ما يمر به العالم في الفترة الأخيرة من كوارث و حوادث من قبل الزلازل الحادثة في الفترة الاخيرة في بعض من الدول العربية والتي أثارت ضجة كبيرة حول العالم والوطن العربي جميعاً .

أثارت هذه الأحداث الكثير من الجدل من قبل الفنانين ومن أهم الفنانين الذين قاموا بإضافة تعليقاتك الخاصة حول هذا الموضوع هي الفنانة السورية أصالة نصري حيث عبرت.

الفنانة أصالة عن غضبها، وذلك بعد أن قامت بتبرير عدم تأجيل النشاط الفني الخاص بها وذلك حداداً على أرواح الضحايا والمفقودين في الزلزال الحادث مؤخراً.

في سوريا والذي أحدث الكثير من الضجة حول العالم العربي وأثار الكثير من القلق وأدى ذلك إلى تواجد العديد من القتلى والضحايا والمصابين ايضاً حول الوطن العربي.

وبالفعل قامت الفنانة أصالة نصري بحدود برنامجها التي تقوم بالمشاركة به وهو سعودي ايدول وهو برنامج خاص باكتشاف المواهب السعودية.

والذي بالفعل شاركت فيه وكانت من ضمن لجنه التحكيم وظهرت أصالة نصري في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة ترتدي فستانًا أسود كما قامت بإضافة القليل من مستحضرات التجميل.

وذلك حداداً على أرواح الشهداء والضحايا من قبل الزلزال الحادث مؤخراً، كما أضافت قائلة ان الانسان في هذه المواقف يرتبك كثيراً ويجب أن يختبئ أو يتخذ شكلاً آخر من الحداد .

ولكن انا اخترت أن أكون متواجدة وحاضرة لأني أشعر حينها أن الضعفاء في ذلك الوقت يحتاجون الى أن يكونوا أقوياء.

ولكن بالفعل الكثير من النشطاء قاموا بمهاجمة الفنانة أصالة على قولها وأن بالفعل هذه الأقاويل لم تكن مناسبة اطلاقاً، ولكن من ناحية أخرى.