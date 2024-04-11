انت الأن تتابع خبر أصالة نصري تعترف وتكشف عن سر إطلالتها في منشور على الانستغرام (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانة السورية أصالة نصري من أشهر الفنانات، حققت أصالة شهرة كبيرة وواسعة في مصر وسوريا والوطن العربي أجمع بسبب أغانيها التي أنتقتها بدقه.

لاحظ الجميع في الفترة الأخيرة أن أصالة خضعت لعمليات تجميل وهو ما أعلنت عنه لجمهورها وقالت: أنها تخاف من التقدم بالعمر وترغب في الظهور دائماً بشكل أصغر من سنها الحقيقي.

نشرت أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها على أنستغرام وقالت:” كلي امتنان وشكر لكل الناس اللي بتشجعني لما بغني وتقبلني زي ماأنا حابه أشوف نفسي.

أضافت أصالة قائله:”أنها تخاف من الزمن ومن التقدم بالعمر وضد فكرة أن أكبر وأظهر بشكل أكبر، وقالت أنها تريد أن تكبر وحلمها يكبر وأظهر بشكل أحلى”.

كما قالت أصالة:”أقوم بعمل كل شئ يناسبني ويجعلني أظهر بشكل أفضل سواء كانت عملية أو تناول الفيتامينات وشرب الماء ولعب الرياضة وغيرها..”.

الفنانة السورية أصالة نصري من أشهر الفنانات، حققت أصالة شهرة كبيرة وواسعة في مصر وسوريا والوطن العربي أجمع بسبب أغانيها التي أنتقتها بدقه.

لاحظ الجميع في الفترة الأخيرة أن أصالة خضعت لعمليات تجميل وهو ما أعلنت عنه لجمهورها وقالت: أنها تخاف من التقدم بالعمر وترغب في الظهور دائماً بشكل أصغر من سنها الحقيقي.

نشرت أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها على أنستغرام وقالت:” كلي امتنان وشكر لكل الناس اللي بتشجعني لما بغني وتقبلني زي ماأنا حابه أشوف نفسي.

أضافت أصالة قائله:”أنها تخاف من الزمن ومن التقدم بالعمر وضد فكرة أن أكبر وأظهر بشكل أكبر، وقالت أنها تريد أن تكبر وحلمها يكبر وأظهر بشكل أحلى”.

كما قالت أصالة:”أقوم بعمل كل شئ يناسبني ويجعلني أظهر بشكل أفضل سواء كانت عملية أو تناول الفيتامينات وشرب الماء ولعب الرياضة وغيرها..”.

قالت الفنانة أصالة نصري:” أريد أن روح من الدنيا حلوه وبروح حلوه” ثم أعلنت عن حفلها قائله:” بعدما فضفضت معكم بدي لاقيكم بحفلي بالكويت ونكون جميعاً حلوين وبروح حلوى”.

حققت صورة أصالة المنشورة على صفحتها على انستجرام تفاعل كبير من قبل جمهورها الكبير، وعلق الكثير من المعجبين بأصالة ومحبيها على الصورة ومن هذه التعليقات.

عبر أحد المعجبين في تعليق على صورة أصالة قائلاً:” نحنا مستمتعين بجميع مراحلك العمرية وبجمالك وكل يوم أجمل وأكثر إبداعا ولا نريد أن ننحرم من هالصوت ولا هالوجه”.

كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة أصالة وهي ترتدي فستان أبيض ووردة بيضاء بجانب زوجها.

تظهر الفنانة في الفيديو ويتغزل بها زوجها بطريقة رومانسية بعد مرور عام ونصف من زواجهما وكأنهما يعيدان احتفالات زواجهما.