انت الأن تتابع خبر ديمي روز بإطلالة جريئة وحركات مثيرة والجمهور يعلق: الستراس حلو بالمنطقة الحساسةشفنا كلشي (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام، وهي تحتفل بعيد الحب.

وظهرت ديمي في الصورة الأولى، وهي ترتدي فستان قصير أبيض اللون، بينما كانت في حديقة منزلها، محاطة بباقات من الورد الأحمر، وفي يدها طبق من الفراولة.

أما في الصورة الثانية، ارتدت العارضة العالمية فستان ضيق أحمر اللون، مكشوف بشكل كامل عن الظهر ومفتوح بشكل كبير عن الصدر.

وفي الصورة الثالثة، تقصدت ديمي إظهار تفاصل فستانها الأحمر الأنيق من الخلف، حيث أظهرت ماذا كانت ترتدي تحته.

فيما في الصورة الرابعة، ارتدت العارضة المثيرة للجدل، لباس بحر أحمر اللون، فيما كانت تستلقي على صخور البحر، ونثرت أوراق الورد الأحمر في المياه.

وعلقت روز على الصور بالقول: عيد حب سعيد.

وحصد المنشور أكثر من 139 ألف إعجاب و1640 تعليق خلال أقل من 11 ساعة بعد نشره.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن إعجابهم بجمال العارضة العالمية، معتبرين إياها الإمرأة الأجمل في الكون حالياً.