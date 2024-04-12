انت الأن تتابع خبر ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول تتضامن مع ضحايا الزلزال بشكل يثير الجدل (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتضامن ملكة جمال كرواتيا السابقة مع ضحايا زلزال تركيا من خلال أنها نشرت في الاستوري الخاص بحسابها على الانستقرام.

صورة لأب تركي يمسك يد ابنته التي تبلغ من العمر 15 عام، وتوفيت بسبب حوادث الزلزال وقالت إيفانا “سوريا وتركيا … الله يوفقكم”.

لكن حداد إيفانا مع حادث سوريا وتركيا لم يستمر طويلا، حيث أنها بعد انتهاء بطولة قطر ظهرت بصورة لها بالبكيني ملفتة جدا للنظر.

بالإضافة إلى أنها نشرت فيديو داخل الاستديوهات الرياضية TMZ بملابس مثيرة جدا.

وحققت إيفانا شهرة كبيرة خلال بطولات كأس العالم التي أقيمت داخل قطر بسبب ظهورها بصور جريئة، حيث أنها تقدمت على طول الطريق إلى دور نصف النهائي لكأس العالم.