انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم تروي تفاصيل وفاة شقيقتها التوأم..! كشفت هذا السر عن عائلتها وتأثرت على الهواء (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاءت الفنانة نانسي عجرم ضيفة على الفنان نيشان في برنامجه الخاص به، وذلك عبر قناة الجديد التلفزيونية كما قام نيشان وهو المذيع القائم في هذا البرنامج على استضافة الفنانة نانسي عجرم

ليشاورها ويحادثها في أمور حياتها الخاصة وبعض الأمور التي تخص عملها ايضاً حيث صارت هذه الحلقة بكثير من المشاعر المختلفة مثل مشاعر الحزن والفرح والاشتياق ايضاً.

صرحت الفنانة نانسي عجرم عن كثير من الأحداث الخاصة في حياتها وعن سبب وفاة شقيقتها التوأم وبعد التفاصيل الخاصة التي تجمعهم مع بعض.

وقالت الفنانة نانسي عجرم عن علاقتها القوية بين شقيقتها كما قام نيشان بعرض بعض من الصور الخاصة للفنانة نانسي عجرم في صغر عمرها هي وأسرتها لتستعيد حينها الفنانة نانسي عجرم الكثير من الذكريات والمشاعر الخاصة.

وقام نيشان ايضاً بعرض بعض الحفلات الخاصة للفنانة نانسي عجرم وهي في بداية شبابها والتي أثارت إعجابها وأفاضت المشاعر لهذا العمر وهذه الحفلات في بداية مشوارها الفني.

كما أضافت الفنانة نانسي عجرم قائلة إنها في ذلك الوقت كان كل ما تريد حينها هو اعجاب الجمهور ل يقومون بالتصفيق لها بحرارة عما قدمته لتنال اعجاب الكثير وتصل للشهرة.

التي تحبها حينها كما قام نيشان بالطلب من نانسي أن تلقي بعض الأغاني الخاصة بها والتي لاقت إعجاب وشهرة كثيرة من المتابعين ونجاحا حول الوطن العربي.

بعدها قامت الفنانة نانسي عجرم بذكر علاقتها القوية بين شقيقتها وعائلتها منذ صغر عمرهم وقامت ايضاً بتكملة الحديث حول مشوارها الفني الناجح وما بدايته وما وصلت إليه الآن.

كما قامت الفنانة نانسي عجرم بالكشف عن علاقتها الوطيدة بشقيقتها التوأم وهي العروس الصغيرة التي عاشت معها جميع طفولتها وهي عروستها الخاصة ولعبتها هي واختها