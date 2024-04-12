انت الأن تتابع خبر وفاة فاشنيستا كويتية والسبب يثير الجدل بين الجمهور.. (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفيت مصممة الأزياء و الفاشنيستا الكويتية غدير البرجس في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، طبقا لما أعلنته ابنة عمها دلال البرجس عبر حسابها في تويتر، حيث نشرت منشورا قالت فيه: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى بنت عمي غدير البرجس”.

وكانت الراحلة غدير البرجس قد صرحت لمتابعيها في “سناب شات” عن دخولها المستشفى منذ فترة بعد تدهور حالتها الصحية قائلة: “كان دي اليوم اطمنكم لكن اليوم وامس وايد صعبين، الماي وصل صدري داخل وصدري عالجلد ووجهي وكل مكان، صرت ما أقدر أتحرك نهائيا”.

وشارك أحد المقربين من غدير عبر صفحتها الشخصية في إنستغرام قبل ساعات من وفاتها، منشورا طالبا الدعاء لها: “الأطباء يقولون عجزوا.. والشفاء عند رب الأطباء يا من بيده الأمر كله وإليه الرجعى أحيها، يا من أحييت العظام وهي رميم. لا تنسونا من خالص دعائكم، حالتها الصحية حرجة”.

وفي شهر يناير الماضي، قامت احد الفاشنيستا الكويتية بمشاركة فى حملة دعاء لشفاء غدير البرجس عبر حسابها في تويتر، وقالت بمنشور آنذاك: “يارب شفاءك لمن يُعاني من الألم ولُطفك في تِلك الأجساد المُتعبة. اللهُم اشف كل مريض”، الأمر الذي يشير إلى أن حالة غدير الصحية بدأت في التدهور منذ بداية العام الجاري.

كما طالب آخرون بالتبرع غدير البرجس بالدم في يناير الماضي بمنشور تداوله عدد من متابعي الفاشنيستا الكويتية في مواقع التواصل الاجتماعي

ما سبب وفاة غدير البرجس؟ لم تكشف حتى اللحظة تفاصيل المرض الذي أودى بحياة المصممة الكويتية غدير البرجس، على الرغم من أن عددا من متابعيها تبادلوا فيديو لها كانت قد أوضحت من خلاله عن معاناتها من البهاق، مؤكدة أنه مرض غير معد وغير مؤلم.

وقالت البرجس في لقاء لها عبر برنامج “عالسيف”، إنها توجهت لأمريكا لتلقي العلاج لمدة عام تقريبا، ليس من مرض البهاق بل من أمراض أخرى في الجهاز الهضمي والقولون والكبد.

واوضحت غدير وقتها إلى أن عددا من أصدقائها تخلوا عنها خلال رحلة مرضها.

فكانت غدير البرجس من أهم مدونات الموضة ومصممات الأزياء ليس في الكويت فقط بل فى دول الخليج، وحظيت بشهرة واسعة بعد إطلاق علامتها التجارية “غدير البرجس فاشن لاونج”.