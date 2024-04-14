انت الأن تتابع خبر جورجينا رودريغيز بفستان جريء والجمهور يتفاعل مع جمالها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبهرت جورجينا رودريغيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتابعين بأجدد إطلالة لها، حيث بدت في غاية الأناقة والجرأةونشرت جورجينا مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الرسمي على منصة انستغرام، خلال مشاركتها في مهرجان البندقية السينمائي

وظهرت رودريغيز في الصور، وهي ترتدي فستان سهرة طويل باللون الأحمر، تميز بفتحة كبيرة عند الصدر والكتفين.

واعتمدت في إطلالتها، تسريحة شعر أبقتها منسدلة على الكتفين، فيما وضعت ماكياجاً ناعماً أضاف رونقاً خاصاً على جمالها.

والتقطت الصور بينما كانت تقف على السجادة الحمراء، خلال وصولها للمشاركة في فعاليات مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا.

وحصد المنشور ما يزيد على مليون ونصف مليون إعجاب وأكثر من 6500 تعليق خلال أقل من يوم بعد نشره.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين أشادوا بجمال جورجينا ورشاقتها، كما أثنوا على رشاقتها ومحافظتها على تناسق قوامها.

كما عبّروا عن إعجابهم بأناقتها اللافتة، معربين عن حبهم الكبير لها.

وتتمتع رودريغيز بشعبية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبلغ عدد متابعيها عبر انستغرام حوالى 51 مليون شخص.