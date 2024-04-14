انت الأن تتابع خبر لاميتا فرنجية بإطلالة جميلة من اليونان وتعلق : ميكونوس ها أنا هنا(صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجيه، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام.

وقد ظهرت فرنجيه في الصور، وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض، بينما كانت تستمتع بأشعة الشمس حول حوض السباحة.

واعتمدت العارضة اللبنانية في إطلالتها، تسريحة شعر مربوطة إلى الخلف، ووضعت ماكياجاً جاء متناسباً مع لون بشرتها.

والتقطت الصور من جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث تقوم فرنجيه برحلة سياحية، حيث بدت في خلفية الصور مناظر الطبيعة الجميلة.

وجاءت الصور في إطار إعلان ترويجي، كانت تقوم فرنجيه بتصويره لصالح أحد متاجر بيع الألبسة النسائية.

وعلقت لاميتا على الصور بالقول: ميكونوس ها أنا هنا.

وحصد المنشور ما يزيد على 2500 إعجاب وحوالى 250 تعليق خلال أقل من سبع ساعات بعد نشره.