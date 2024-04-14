انت الأن تتابع خبر مريم الدباغ تخضع لجلسة مساج والجمهور يعلق: الترند الحلو (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت مريم الدباغ بالصور والفيديو وهي مستلقية على وذلك أثناء قيامها بجلسة مساج ،كما انتشرت صورا لها ، الامر الذي جعل من مريم الدباغ ترند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

مما عړضها للكثير من الإنتقاد وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير لدرحة أنه صډم متابعيها وأحدث ضجة كبيرة على المواقع .

وكان مجمل الحديث والتعليقات تدور حول إن كان الفيديو تم تسريبه فعلا أو تم نشره بعلم البلوغر مريم الدباغ.

من هي مريم الدباغ