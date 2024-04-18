انت الأن تتابع خبر هيا مرعشلي .. 10 معلومات عن الفنانة التي ربتها جدتها ووالدها من الوسط الفنيهيا مرعشلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هيا مرعشلي؛ فنانة لبنانية تقيم في سوريا، تجمع ما بين الموهبة والجاذبية والجمال، ورثت موهبتها من عائلة فنية عريقة، فجدها هو الفنان اللبناني إبراهيم مرعشلي وجدتها الفنان السورية ناهد الحلبي، والدها الفنان طارق مرعشلي ووالدتها الفنانة الراحلة رندة.

بدأت الفنانة هيا مرعشلي التمثيل منذ طفولتها، فشاركت في مسلسل “أبو المفهومية” للفنان الراحل “ناجي جبر/ أبو عنتر”، أما العمل الذي حقق لها الشهرة، فكان مسلسل “جلسات نسائية” التي فازت عن دورها فيه بجائزة أفضل ممثلة سورية صاعدة.

تستعد الفنانة هـيا مرعشـلي للمشاركة في مسلسل ظل، بطولة النجم باسل خياط، وسيكون جاهزًا للعرض في رمضان 2021، أما عن آخر أعمالها في السنوات الأخيرة، فمسلسلات: مسافة أمان، دقيقة صمت، عندما تشيخ الذئاب.

نستعرض أبرز 10 معلومات عن حياة الفنانة الشابة هيا مرعشلي: