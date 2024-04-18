انت الأن تتابع خبر إسراء بيلجيتش تلفت الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة التركية “إسراء بيلجيتش” أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعد مشاركتها أحدث صورها.
- وظهرت إسراء بيلجيتش بإطلالة بيضاء، وطبقت مكياج ترابي ناعم وبسيط أبرز ملامح وجهها، وتركت شعرها مسدولاً على كتفيها.
- وحظيت إطلالة الفنانة التركية على تفاعل وإعجاب الكثيرين وانهالت التعليقات التي أظهرت مدى حب ودعم معجبيها ومحبيها لها، متغزلين بجمالها وبإطلالتها الرائعة.
من هي إسراء بيلجيتش؟
- إسراء بيلجيتش، ممثلة تركية من مواليد 14 أكتوبر 1992، درست علم الآثار في جامعة حجي تبي، ثم درست العلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في العاصمة أنقرة.
- وتعتبر من أبرز النجمات الصاعدات في تركيا، كما حققت شهرة وشعبية واسعة في الوطن العربي والدول الأخرى.
- واشتهرت بدور “حليمة” زوجة الغازي أرطغرل في مسلسل “قيامة أرطغرل” في الوطن العربي، كما انشهرت أيضاً بمسلسل “رامو”.