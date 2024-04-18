انت الأن تتابع خبر إسراء بيلجيتش تلفت الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة التركية “إسراء بيلجيتش” أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعد مشاركتها أحدث صورها.

وظهرت إسراء بيلجيتش بإطلالة بيضاء، وطبقت مكياج ترابي ناعم وبسيط أبرز ملامح وجهها، وتركت شعرها مسدولاً على كتفيها.

وحظيت إطلالة الفنانة التركية على تفاعل وإعجاب الكثيرين وانهالت التعليقات التي أظهرت مدى حب ودعم معجبيها ومحبيها لها، متغزلين بجمالها وبإطلالتها الرائعة.

من هي إسراء بيلجيتش؟