انت الأن تتابع خبر سمر سامي قصة ممثلة ولدت يتيمة الأب من حي الخالدية في حمص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سمر سامي ممثلة سورية قديرة ولدت في حي الخالدية في مدينة حمص عام 1956، كبرت في كنف والدتها يتيمة لأب الذي توفي قبل أن تراه لتتربى عند والدتها وخالاتها، وهي مسلمة، وقد اشتهرت في فيلم الكومبارس مع بسام كوسا عام 1994، والذي يصف حالة الإنسان السوري بأنه مجرد كومبارس. وحصدت بسببه جائزة في باريس.

مسيرة سمر سامي الفنية واكتشفها من قبل المخرج فردوس أتاسي

بدأت مسيرتها الفنية بحلب كمطربة عام 1974، ثم انتقلت إلى التمثيل وشاركت بأهم الأعمال الدرامية خلال أكثر من 40 عاماً.

بداية مشوارها الفني كمطربة ثم اكتشفها المخرج فردوس أتاسي.

كما لا يعلم الكثيرون أن الفنانة سمر سامي بدأت مشوارها الفني كمطربة في مدينة حلب، لينقلها المخرج الراحل فردوس أتاسي عبر كاميرته التلفزيونية إلى مجال التمثيل، وجاء لقاء المخرج الأتاسي سمر سامي في نقابة الفنانين بحلب، بالتزامن مع بداية إنجازه مسلسل “أحلام منتصف الليل” عام 1979، وأسند إليها دور الفتاة المراهقة إلى جانب عباس النوري وسلوم حداد.

بعد أن دخلت المجال الفني في سن صغيرة. بدأت مسيرتها الفنّية مطربة في حلب عام 1974، ثم قررت الانتساب لنقابة الفنّانين في دمشق عام 1978.

أثناء وجودها في مبنى النقابة رآها المخرج فردوس أتاسي، فلفته صغر سنِّها، وكان يبحث حينها عن فتاة في عمر المراهقة من أجل دور رئيسي في مسلسله “أحلام منتصف الليل”، سألها: هل تمثِّلين؟ فأجابته: “لا أعرف التمثيل، لكنّني أرغب في التجريب”، فقال: “لنجرّب إذاً، ولم تكد سمر تنتهي من التصوير حتّى سمع عنها هيثم حقي، فأعطاها بطولة عمله “الوسيط” في العام ذاته. أول أعمالها كان المسلسل الأردني المصري المشترك “المفسدون في الأرض”.

من ثم استمرت في العمل الفني في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والإذاعية والسينمائية في ما بين الأردن وسوريا ومصر، قامت بأداء العديد من الأدوار وحصلت على العديد من الجوائز، ظهر نجاحها خلال فيلم الكومبارس انتسبت لنقابة الفنانين في مرة أخرى في 23 يوليو عام 1994.

شاركت سمر في عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية، ومن أعمالها السينمائية فيلم بقايا صور عام 1979، والمصيدة عام 1980، وحب للحياة عام 1981، وليلى والذئاب عام 1983، وأمطار صيفية عام 1984، وضياع في عيون خائنة عام 1989. وفيلم جمال عبد الناصر عام 1999، ومطر أيلول عام 2010. وفيلم أحلام منتصف الظهيرة عام 2005.

أما أبرز أعمالها التلفزيونية، “هجرة القلوب إلى القلوب 1990″ و”زمن العار 2009” و “ذكريات الزمن القادم 2003” و “تخت شرقي 2010″ وعندما تشيخ الذئاب 2019” و “أحلام كبيرة 2004” و”الزير سالم 2000″و “شجرة النارنج 1989”. وآخر أعمالها التلفزيونية على صفيح ساخن عام 2021، وقبلها المنصة عام 2020.

سمر سامي غنت لأم كلثوم

[Ezoic] طوّعت سمر موهبتها في الغناء عندما أدت دور الخادمة في فيلم “مطر أيلول” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، وغنّت “افرح يا قلبي” لأم كلثوم ولعبد الوهاب وفيروز في نادي الموكامبو بحلب، قبل أن تنتسب لنقابة الفنانين في دمشق عام 1978.

لماذا أحبّ الناس سمر سامي؟

وعن سبب نجاحها في التمثيل وسر حب الناس لها، تقول سمر، وفق موقع “بوسطة”: “منذ كنت صغيرة، وقبل أن أدخل عالم التمثيل بوقت طويل، أضع نفسي مكان الآخر، في التمثيل لا أتقمص الشخصية، بل أصبح هي، تتلبّسني أفكارها ومشاعرها ونقائصها كذلك”.

وأضافت “هذا فتح أمامي عوالم وقلوب الناس العاديين، بطريقتهم الجميلة غير العادية، الجمهور ليس غبياً والناس تشعر وتلتقط وترى”.

حياة سمر سامي الشخصية

لم تتزوج سمر سامي طيلة حياتها، وتعيش في حي جرمانا في ريف دمشق، وكانت تحلم بالعودة إلى الطبيعة في حمص حيث اشترت مزرعة هناك، لكنها لم تتمكن من زيارة تلك المزرعة بسبب الحرب، وفق موقع “سناك سوري”.

وتحدثت سمر، وفق موقع “بوسطة” عن حلمها قائلة: “أجل كنت أحلم أن أتمكن من العودة كلياً إلى الطبيعة في حمص، اشتريت مزرعة بثلاثمئة شجرة زيتون وأشجار دراق وإجاص وعشرين شجرة رمان، حلمت بجعل هذه المزرعة مكاناً للمتعبين والمرضى”.

وتابعت: “نذرتُ ألا أتذوق زيتها الأول، وأنا أحب زيت الزيتون. بعد عصر الزيتون ووفق لائحة وضعتها، بين حمص والشام وزعته على أناس يعنيهم أن يصلهم زيت الزيتون. جاءت الحرب وابتعدت الأرض، ولم أتذوق زيتها بعد”.

أشيع أيضاً أن سمر سامي متزوجة وأن لها أبنة وهي دانا مارديني وذلك للشبه الكبير بين الفنانتين ولكن كلا الفنانتين نفت تلك الإشاعة وذكرت دانا مارديني بأنه “يشرفها ذلك ولا يزعجها” وأضافت الفنانة دانة بأن سمر سامي قامة فنية كبيرة احترمها ولي الشرف أن أشبهها فمن يتضايق من تشبيهه لعملاقة كالقديرة سمر سامي.

حصاد سمر سامي لجائزتين

حصدت سمر سامي جائزتين، الأولى عام 1994 وهي جائزة أفضل ممثلة من “بينالي السينما العربيّة” الذي ينظّمه “معهد العالم العربي بباريس” عن دورها في فيلم “الكومبارس” لنبيل المالح.

وفي عام 2004 حصلت على جائزة «أدونيا» لأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “أحلام كبيرة” للمخرج الراحل حاتم علي وشاركها البطولة بسام كوسا وباسل خياط وميلاد حنا وقصي خولي. حيث جسدت دور الأم الذي أبدعت فيه.

موقف سمر سامي من الثورة السورية

في عام 2012 أعلنت سمر سامي الإضراب تضامناً مع الذين دعوا مراراً إلى الإضراب في البلاد واستقبلت في منزلها العديد من الأسر السورية التي تهجّرت من المدن وخصوصاً حمص.

ظهور سمر سامي المحدود في وسائل التواصل الاجتماعي