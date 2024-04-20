انت الأن تتابع خبر جيهان عبد العظيم بإطلالة مكشوفة في أحدث ظهور لها (صورة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة “جيهان عبد العظيم” انظار محبيها ومتابعيها على السوشل ميديا حيث نشرت صور خاصة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وظهرت باطلالة انيقة المظهر.

ونشرت عبد العظيم صور من اخر جلسة تصوير لها واعتمدت في اطلالتها على ارتداء فستان ضيق وقصير باللون الازرق الفاتح من احدى مولات دبي مكشوف من جهة الساقين. تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

ونسقت مكياج خفيف بالالوان الترابية الامر الذي اعطاها لمسة جمالية ناعمة وجميلة. ونسقت مع الفستان حذاء صيفي الامر الذي نال اعجاب متابعيها. وعلقت على الصور مستخدمة خاصية الستكرات.

كما انتشرت الصور بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالمشاهير حيث عبر الجمهور عن جمالها وعن نعومتها من خلال خاصية التعليقات.

يذكر أن الفنانة جيهان عبد العظيم ممثلة سورية، ولدت في عام 1976 في مدينة حلب، بدأت حياتها الفنية في منتصف التسعينات بالاشتراك في مسلسل “عودة غوار” مع الفنان دريد لحام، بعدها تتابعت أدوارها في الدراما السورية