انت الأن تتابع خبر رنا الأبيض بإطلالة متألقة في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية “رنا الأبيض” متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أحدث إطلالاتها.

وفي التفاصيل، ظهرت رنا الأبيض بفستان طويل وضيق باللون الفاتح، وذو فتحة أمامية تصل إلى فوق الركبة.

وقامت بعمل تسريحة ذيل الحصان لشعرها، وطبقت مكياج بألوان داكنة، كما نسقت بعض الإكسسوار الناعم مع إطلالتها.

ونالت صور الفنانة السورية إعجاب وتفاعل الكثيرين وانهالت التعليقات التي أظهرت إعجاب الجمهور بإطلالتها وجمالها، وحبهم ودعمهم لها.

كما تفاعل عدداً من المشاهير مع منشور النجمة السورية، ومنهم جمانة مراد، ومديحة كنيفاتي، وصفاء سلطان، وغيرهم.

يذكر أن رنا الأبيض، ممثلة سورية 7 يوليو 1979، قدمت العديد من الأعمال الفنية والأدوار التمثيلية المميزة خلال مسيرتها المهنية.