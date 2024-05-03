انت الأن تتابع خبر مايا دياب بإطلالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة اللبنانية “مايا دياب” الأنظار بإطلالة فريدة من نوعها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ووثقت مايا دياب إطلالتها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتألقت الفنانة اللبنانية بفستان مميز جاء طويلاً وضيقاً بالكامل بأكمام طويلة باللون الأبيض تخللته تطريزات باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مايا مع هذه الاطلالة تسريحة شعر منسدل إلى الخلف، وطبقت مكياجاً قوياً أبرز جمال ملامحها.

وحظيت إطلالة مايا دياب بتفاعل واسع من قبل جمهورها ومحبيها حيث انهالت التعليقات التي عبّر أصحابها عن محبتهم لها مبدين إعجابهم بإطلالتها.

كما تفاعل معها العديد من المشاهير ومنهم لجين عمران وهبة نور ونيللي كريم وحسن الرداد وجوزيف عطية وشيماء سيف.

يذكر أن مايا دياب مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس، ولدت في 12 نوفمبر عام 1980، ودرست الإعلام في الجامعة اللبنانية.